Широков назвал Щетинина открытием сезона РПЛ

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков оценил уровень игры хавбека «Ростова» Кирилла Щетинина в нынешнем сезоне.

– Кто для вас главное открытие и разочарование?

– Щетинин – открытие. Он и до этого неплохо играл, просто весну чуть более ярко провёл. Мне лично этот парнишка понравился, он постоянно добавляет. Особых разочарований, наверное, нет, – приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Щетинин принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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