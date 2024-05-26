Вратарь «Спартака» Максименко ударил игрока «Оренбурга» кулаком между ног

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Вратарь «Спартака» Александр Максименко ударил защитника «Оренбурга» Матиаса Переса кулаком между ног во время матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Эпизод произошёл на 79-й минуте, Перес и Максименко столкнулись в штрафной московской команды. Аргентинский футболист задел голову Максименко, на что вратарь ответил ударом кулаком.

Этот момент подвергся изучению со стороны VAR, однако главный арбитр матча Сергей Иванов принял решение не удалять Максименко, показав ему жёлтую карточку.

Напомним, в нынешнем сезоне Максименко принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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