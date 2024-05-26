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Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Зенитом» в РПЛ

Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Зенитом» в РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Зенитом» в заключительном туре сезона РПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«По игре можно гордиться нашими футболистами, у которых большой мотивации с турнирной точки зрения не было. Но на поле этого не чувствовалось. Песьяков хорошо был готов, восстановился после травмы. К тому же, он семь лет провёл в «Ростове», это игра на прощание», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Напомним, голкипер «Ростова» Сергей Песьяков допустил ошибку во время второго пропущенного мяча в игре с «Зенитом».

«Зенит» по итогам сезона РПЛ стал чемпионом. Команда шестой сезон подряд побеждает в чемпионате России. «Ростов» занял седьмое место.

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