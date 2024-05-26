«Ювентус» близок к аренде вратаря «Монцы» Ди Грегорио — Николо Скира

«Ювентус» арендует в летнее трансферное окно вратаря «Монцы» Микеле Ди Грегорио. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, аренда будет включать обязательный выкуп голкипера после окончания срока аренды при достижении определённых условий за € 20 млн. Ди Грегорио сможет подписать с туринцами полноценный контракт, рассчитанный до 2029 года с обусловленной заработной платой € 2 млн в год.

Напомним, ранее Микеле Ди Грегорио был признан лучшим вратарём сезона-2023/2024 итальянской Серии. 26-летний голкипер провёл в текущем сезоне итальянской Серии А 34 матча, в которых пропустил 35 мячей, отыграв при этом 14 «сухих» игр. Вратарь выступает за «Монцу» с июля 2022 года, пополнив её состав, перейдя из миланского «Интера».