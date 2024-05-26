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Фермин высказался об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны»

Фермин высказался об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны»
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Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал увольнение Хави с поста главного тренера каталонского клуба.

«Для меня было большой честью иметь вас в качестве тренера. Я всегда буду благодарна вам за то, что вы доверяете мне с первого дня и дали мне шанс осуществить свою мечту. Я благодарю вас и ваш персонал за все, чему вы меня научили и чему я научился с вашей стороны. Удачи в будущем», — написал Фермин в своей социальной сети.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

24 мая пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. Специалист возглавлял клуб с 2021 года и завоевал с командой два трофея – чемпионат Испании и Суперкубок страны.

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