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Гончаренко ответил на вопрос о своём будущем в «Урале»

Гончаренко ответил на вопрос о своём будущем в «Урале»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко отреагировал на вопрос о продолжении своей работы в клубе.

«Что скажу по своему будущему? Судьба тренера зависит от одного голевого момента, от одного матча. Давайте посмотрим, что будет 2 июня», — приводит слова Гончаренко пресс-служба «Урала».

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Давила – 40'     2:0 Мусаев – 42'    

Екатеринбургский «Урал» под руководством главного тренера Виктора Гончаренко завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте, набрав 30 очков в 30 матчах. В игре 30-го тура «шмели» уступили в гостях ЦСКА (0:2). В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Урал» сыграет с тольяттинским «Акроном», эти встречи пройдут 29 мая в Екатеринбурге и 1 июня в Жигулёвске.

Виктор Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года, сезон-2022/2023 под его руководством екатеринбуржцы завершили на 11-м месте с 36 очками.

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