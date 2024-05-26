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Чемпионский антирекорд «Зенита», «Даллас» обыграл «Эдмонтон». Главное к утру

Чемпионский антирекорд «Зенита», «Даллас» обыграл «Эдмонтон». Главное к утру
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«Зенит» установил чемпионский антирекорд в РПЛ, выиграв сезон всего с 57 очками, «Даллас» забрал второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:1) и сравнял счёт в противостоянии, «Бостон» обыграл «Индиану» в третьем кряду матче серии плей-офф НБА (114:111). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Зенит» установил чемпионский антирекорд в РПЛ.
  2. Два очка Бенна помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон» и сравнять счёт в серии финала Запада.
  3. «Бостон» обыграл «Индиану» в третьем матче серии плей-офф НБА, Тейтум оформил дабл-дабл.
  4. «ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «Лион».
  5. Мбаппе рассказал, когда объявит о переходе в новый клуб.
  6. «Зенит» — позор России». Краснодарские фанаты — во время решающего матча с «Динамо».
  7. Сборная Швейцарии сенсационно обыграла Канаду и в четвёртый раз в истории вышла в финал ЧМ.
  8. «Личка — трус». Колыванов раскритиковал тренера «Динамо» после поражения от «Краснодара».
  9. Стали известны подробности по будущему Кевина Де Брёйне.
  10. «Интер Майами» без Месси и Суареса обыграл в гостях «Ванкувер».
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