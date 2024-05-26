Чемпионский антирекорд «Зенита», «Даллас» обыграл «Эдмонтон». Главное к утру
«Зенит» установил чемпионский антирекорд в РПЛ, выиграв сезон всего с 57 очками, «Даллас» забрал второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:1) и сравнял счёт в противостоянии, «Бостон» обыграл «Индиану» в третьем кряду матче серии плей-офф НБА (114:111). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Зенит» установил чемпионский антирекорд в РПЛ.
- Два очка Бенна помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон» и сравнять счёт в серии финала Запада.
- «Бостон» обыграл «Индиану» в третьем матче серии плей-офф НБА, Тейтум оформил дабл-дабл.
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