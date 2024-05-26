Игорь Корнеев рассказал, чем «Динамо» отличается от «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» и экс-тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев назвал отличие московского «Динамо» от сине-бело-голубых, а также поделился мнением об игре динамовцев во встрече 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

«У них нет ни одного игрока, который что‑то выигрывал. Они не знают, что это такое. Казалось, что они вышли на какой‑то очередной матч с надеждой победить. Даже «Краснодар» выходил с пониманием, что это действительно важный матч — они играют дома и могут сотворить историю. «Динамо» не сделало ничего», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.