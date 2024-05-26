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«Зенит» — позор России». Краснодарские фанаты — во время решающего матча с «Динамо»

«Зенит» — позор России». Краснодарские фанаты — во время решающего матча с «Динамо»
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Вчера, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

По ходу матча фанаты местного клуба на трибунах скандировали неприятную кричалку в адрес чемпионата страны «Зенита». «Зенит» — позор России", — доносилось с трибун во время встречи.

Напомним, этот матч носил принципиальный характер для обоих клубов. В случае потери очков «Зенитом» в матче с «Ростовом» чемпионом страны стал бы «Краснодар», однако санкт-петербургский клуб всё таки обыграл команду Валерия Карпина и шестой год подряд стал чемпионом страны. В случае, если бы «Динамо» не проиграло — чемпионом России стали бы москвичи.

Напомним, вышеуказанную кричалку в адрес «Зенита» также скандировали трибуны в Воронеже во время матча с «Факелом».

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