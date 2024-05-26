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Хаби Алонсо завоевал столько же трофеев за сезон, сколько «Байер» за 119-летнюю историю

Хаби Алонсо завоевал столько же трофеев за сезон, сколько «Байер» за 119-летнюю историю
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Завершился финал Кубка Германии, в котором встречались «Кайзерслаутерн» и леверкузенский «Байер». «Аспириновые» одержали победу с минимальным счётом 1:0 и стали обладателями Кубка Германии. Ранее в нынешнем сезоне «фармацевты» также стали чемпионами Германии, не потерпев в чемпионате ни одного поражения.

Кубок Германии . Финал
25 мая 2024, суббота. 21:00 МСК
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Джака – 16'    
Удаления: нет / Коссуну – 44'

Таким образом, «Байер» за первый полный сезон Хаби Алонсо на посту главного тренера завоевал столько же трофеев, сколько за предыдущие 119 лет существования клуба — Кубок Германии в сезоне-1992/1993 и Кубок УЕФА в сезоне-1987/1988.

Отметим, подопечные Алонсо могли оформить требл, но в финале Лиги Европы леверкузенский клуб разгромно уступил итальянской «Аталанте» со счётом 0:3.

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