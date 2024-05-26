Мбаппе рассказал, когда объявит о переходе в новый клуб

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал после финального матча Кубка Франции, в котором парижане одержали победу над «Лионом» (2:1), когда объявит о своём новом клубе официально.

«Я объявлю о своём новом клубе в своё время. Я думаю, что до объявления осталось всего несколько дней. Ждите анонса», — приводит слова Мбаппе L’equipe.

Отметим, для Мбаппе это был последний матч в составе французского клуба. Летом 2024 года у 25-летнего футболиста истекает контракт с парижским клубом, и он в статусе свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу». Мбаппе подпишет со «сливочными» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн. Ожидается, что официальное объявление о трансфере футболиста выйдет в июне.

Напомним, 10 мая Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Нападающий выступал за «ПСЖ» на протяжении шести лет, в течение которых он принял участие в 308 матчах во всех турнирах. В этих встречах Мбаппе отметился 256 голами и 108 результативными передачами.

Материалы по теме Фото Мбаппе отреагировал на последний трофей в составе «ПСЖ»

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: