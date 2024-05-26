Аршавин отреагировал на шестое чемпионство «Зенита» подряд в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин опубликовал пост в своей соцсети, в котором отреагировал на чемпионство санкт-петербургского «Зенита» по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Мы не знаем, что значит второе место», — написал Аршавин в своей социальной сети.

Фото: Фото из личного архива Аршавина

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и завоевал золотые медали чемпионата России в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Перед заключительным туром лидировали «бело-голубые». Чтобы стать чемпионами подопечным Лички необходимо было не проиграть в очной встрече «Краснодару», однако «быки» одержали домашнюю победу со счётом 1:0.

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