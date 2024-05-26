Стали известны подробности по будущему Кевина Де Брёйне

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Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне продлит контракт с клубом, сообщает Mirror.

По сведениям источника, 32-летний футболист намерен остаться в английском клубе, несмотря на интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Контракт Де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2025 года. В сезоне-2023/2024 полузащитник провёл 26 матчей, забил шесть голов и сделал 18 результативных передач.

Недавно «Манчестер Сити» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Англии, установив рекорд страны. Команда набрала 91 очко за 38 матчей.

Ранее Кевин Де Брёйне вышел на чистое второе место по голевым передачам в истории английской Премьер-лиги. Напомним, Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года.

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