«Интер Майами» без Месси и Суареса обыграл в гостях «Ванкувер»

В ночь с 25 на 26 мая мск на стадионе «БЦ Плейс» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата МЛС. Хозяева поля «Ванкувер Уайткэпс» уступили «Интер Майами» со счётом 1:2 (0:1).

На 38-й минуте игры первый гол забил нападающий гостей Роберт Тейлор с передачи защитника Жорди Альбы. На 55-й минуте форвард Леонардо Кампана, которому ассистировал Тейлор, удвоил преимущество «Интер Майами». На 72-й минуте нападающий «Уайткэпс» Райан Голд отыграл один гол, реализовав пенальти.

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси и его одноклубники — уругвайский форвард Луис Суарес и испанский опорный полузащитник Серхио Бускетс — пропустили матч по решению главного тренера Херардо Мартино с целью предоставления отдыха.