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Ванкувер Уайткэпс — Интер Майами, результат матча 26 мая 2024, счет 1:2, регулярный чемпионат МЛС 2024

«Интер Майами» без Месси и Суареса обыграл в гостях «Ванкувер»
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В ночь с 25 на 26 мая мск на стадионе «БЦ Плейс» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата МЛС. Хозяева поля «Ванкувер Уайткэпс» уступили «Интер Майами» со счётом 1:2 (0:1).

США - Major League Soccer . МЛС
26 мая 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Тейлор – 38'     0:2 Кампана – 54'     1:2 Голд – 72'    

На 38-й минуте игры первый гол забил нападающий гостей Роберт Тейлор с передачи защитника Жорди Альбы. На 55-й минуте форвард Леонардо Кампана, которому ассистировал Тейлор, удвоил преимущество «Интер Майами». На 72-й минуте нападающий «Уайткэпс» Райан Голд отыграл один гол, реализовав пенальти.

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси и его одноклубники — уругвайский форвард Луис Суарес и испанский опорный полузащитник Серхио Бускетс — пропустили матч по решению главного тренера Херардо Мартино с целью предоставления отдыха.

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