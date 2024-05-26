Анчелотти не считает, что Беллингем является наследником Крооса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча заключительного тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (0:0) ответил на вопрос о том, что полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем должен стать наследником завершившего карьеру Тони Крооса в мадридском клубе.

«Беллингем – наследник Крооса в «Реале»? Нет, я так не думаю. Чем ближе Джуд находится к штрафной площади соперника, тем лучше для нас», – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. На счету Беллингема во всех турнирах 41 матч, в которых он забил 23 гола и 12 результативных передач.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: