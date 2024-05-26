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Анчелотти не считает, что Беллингем является наследником Крооса

Анчелотти не считает, что Беллингем является наследником Крооса
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча заключительного тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (0:0) ответил на вопрос о том, что полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем должен стать наследником завершившего карьеру Тони Крооса в мадридском клубе.

Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья

«Беллингем – наследник Крооса в «Реале»? Нет, я так не думаю. Чем ближе Джуд находится к штрафной площади соперника, тем лучше для нас», – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. На счету Беллингема во всех турнирах 41 матч, в которых он забил 23 гола и 12 результативных передач.

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