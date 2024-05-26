Форвард «Зенита» Кассьерра отреагировал на звание лучшего нападающего сезона в РПЛ

Колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра отреагировал на звание лучшего нападающего Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Игрок сине-бело-голубых забил 21 гол.

«Нет секрета в моих успехах в этом сезоне. Это был хороший сезон для меня в основном в конце. Были матчи, где я забивал, а были те, где не мог. Важнее, что мы стали чемпионами. Да, тот сезон был другим для меня, я так не забивал», — сказал Кассьерра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Действующее трудовое соглашение Кассьерры с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

После 30 сыгранных туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял итоговое первое место в турнирной таблице РПЛ, став чемпионом в шестой раз подряд.