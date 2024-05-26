Холанд не сделал ни одного результативного действия в 9 полуфиналах и финалах «Ман Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не забил ни одного гола в девяти полуфинальных и финальных матчах в составе «горожан».

23-летний норвежский нападающий, перешедший в «Манчестер Сити» летом 2023 года и дважды становившийся лучшим бомбардиром в АПЛ, не забивал ни в одном полуфинальном или финальном матче кубковых соревнований, выступая за «Сити».

В сезоне-2023/2024 Холанд сыграл в финальном матче Суперкубка Англии, в финале Суперкубка УЕФА и финале Кубка Англии и не отметился в этих матчах результативными действиями.

В предыдущем сезоне норвежец сыграл в двух полуфинальных матчах Лиги чемпионов и в финале турнира, в финале Суперкубка Англии, в 1/2 финала и финале Кубка Англии. В этих матчах Холанд также не отметился результативными действиями.

Всего в сезоне-2023/2024 Эрлинг за «Манчестер Сити» сыграл в 45 матчах, забил 38 голов и отдал шесть результативных передач.

Хабиб встретился с Эрлингом Холандом