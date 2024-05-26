«Челси» предложил контракт Роберто Де Дзерби — источник

Лондонский «Челси» определился с кандидатурой нового главного тренера после увольнения аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Им стал экс-тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает CFCBlue в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Челси» предложил Де Дзерби контракт сроком на 3 года с возможностью продления ещё на один сезон. Сообщается, что итальянский специалист принял эти условия. Клуб может объявить о назначении нового тренера в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что фаворитами на пост тренера «пенсионеров» назывались Киран Маккенна из «Ипсвича» и португальский специалист из лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим.

18 мая итальянский специалист и его клуб «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. По итогам текущего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

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