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Игнашевич: судейские ошибки — то, к чему должен быть готов клуб, выходя в высший дивизион

Игнашевич: судейские ошибки — то, к чему должен быть готов клуб, выходя в высший дивизион
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о судействе в сезоне-2023/2024 после домашнего поражения в матче с московским «Локомотивом» (1:3) и вылета калининградцев в Первую лигу.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 8'     0:2 Карпукас – 66'     1:2 Лисакович – 76'     1:3 Сулейманов – 88'    

«Можно ли сказать, что негативный результат в РПЛ обусловлен не столько разницей в классе, сколько судейскими ошибками и невезением? Нет, я бы так не сказал. Конечно, были ошибки. Были ошибки и у нас, и у судей. В целом можно повспоминать осеннюю часть — конечно, там было больше судейских ошибок не в нашу пользу, к сожалению. Это то, к чему должен быть готов клуб, переходя в высший дивизион.

И вообще этот сезон должен послужить уроком для футболистов, для тренеров, безусловно, и для руководителей. Сделать правильные выводы из ошибок и, конечно, на следующий сезон ставить задачу выходить [в РПЛ] — и выходить, уже имея этот пусть и отрицательный, но опыт», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

Калининградская «Балтика» под руководством главного тренера Серея Игнашевича по итогам сезона-2022/2023 вышла в РПЛ после 25-летнего отсутствия в высшем дивизионе. В сезоне-2023/2024 балтийцы набрали в 30 матчах РПЛ 26 очков, заняли итоговое 15-е место с отставанием в четыре очка от зоны стыковых матчей и вновь вылетели в Первую лигу. Также «Балтика» пробилась в Суперфинал Кубка России, где 2 июня сыграет в матче за трофей с чемпионом страны «Зенитом».

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