В «Баварии» убеждены, что Тухель сорвал переговоры с клубом из-за договорённости с «МЮ»

Совет директоров «Баварии» убеждён, что главный тренер Томас Тухель дал сорваться переговорам о новом контракте, потому что уже получил работу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает немецкий журналист и ведущий подкаста Bayern Insider Кристиан Фальк.

Напомним, неделю назад появилась информация, что мюнхенцы начали переговоры с тренером о продолжении сотрудничества. Через несколько дней сам Тухель объявил, что точно покинет команду после завершения сезона. В то же время появились слухи, что представители тренера поддерживают контакт с «МЮ».

Вчера, 24 мая, издание The Guradian сообщило, что «МЮ» уволит тен Хага после финала Кубка Англии даже в случае победы над «Сити». Среди потенциальных кандидатов на замену фигурируют Тухель, Почеттино, Макенна, Поттер и Франк.