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Игнашевич отреагировал на вопрос о своём будущем в «Балтике» после вылета из РПЛ

Игнашевич отреагировал на вопрос о своём будущем в «Балтике» после вылета из РПЛ
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о продолжении работы в калининградском клубе после домашнего поражения от московского «Локомотива» (1:3) в матче 30-го тура РПЛ, по итогам которого команда покинула высший дивизион российского футбола.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 8'     0:2 Карпукас – 66'     1:2 Лисакович – 76'     1:3 Сулейманов – 88'    

«Планирую ли я остаться в «Балтике» после завершения сезона? Сегодня-завтра, в ближайшие день-два, мы закроем этот вопрос и объявим», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

44-летний тренер Сергей Игнашевич возглавляет калининградскую «Балтику» с октября 2021 года, под его руководством команда вышла в РПЛ после 25-летнего отсутствия в высшем дивизионе. В сезоне-2023/2024 балтийцы набрали в 30 матчах РПЛ 26 очков, заняли итоговое 15-е место с отставанием в четыре очка от зоны стыковых матчей и вновь вылетели в Первую лигу. Также «Балтика» пробилась в Суперфинал Кубка России, где 2 июня сыграет в матче за трофей с чемпионом страны «Зенитом».

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