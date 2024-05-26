Игнашевич отреагировал на вопрос о своём будущем в «Балтике» после вылета из РПЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о продолжении работы в калининградском клубе после домашнего поражения от московского «Локомотива» (1:3) в матче 30-го тура РПЛ, по итогам которого команда покинула высший дивизион российского футбола.

«Планирую ли я остаться в «Балтике» после завершения сезона? Сегодня-завтра, в ближайшие день-два, мы закроем этот вопрос и объявим», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

44-летний тренер Сергей Игнашевич возглавляет калининградскую «Балтику» с октября 2021 года, под его руководством команда вышла в РПЛ после 25-летнего отсутствия в высшем дивизионе. В сезоне-2023/2024 балтийцы набрали в 30 матчах РПЛ 26 очков, заняли итоговое 15-е место с отставанием в четыре очка от зоны стыковых матчей и вновь вылетели в Первую лигу. Также «Балтика» пробилась в Суперфинал Кубка России, где 2 июня сыграет в матче за трофей с чемпионом страны «Зенитом».