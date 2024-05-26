Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» намерен летом расстаться с Фабиу Виейра — The Athletic

«Арсенал» намерен летом расстаться с Фабиу Виейра — The Athletic
Комментарии

«Арсенал» собирается в предстоящее межсезонье выставить на трансфер своего португальского атакующего полузащитника Фабиу Виейра. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, игрок не устраивает главного тренера канониров Микеля Артету, которому не нравится его отношение к делу на тренировках лондонской команды. Отмечается, что «Арсенал» будет готов рассмотреть предложения о покупке португальского хавбека за ту же сумму, за которую канониры купили Виейра два года назад.

Напомним, 23-летний Фабиу Виейра перешёл в «Арсенал» из «Порту» в 2022 году за € 35 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 17 матчах «канониров», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Франк де Бур: я очень уважаю «Арсенал», у них есть терпение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android