«Арсенал» намерен летом расстаться с Фабиу Виейра — The Athletic

«Арсенал» собирается в предстоящее межсезонье выставить на трансфер своего португальского атакующего полузащитника Фабиу Виейра. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, игрок не устраивает главного тренера канониров Микеля Артету, которому не нравится его отношение к делу на тренировках лондонской команды. Отмечается, что «Арсенал» будет готов рассмотреть предложения о покупке португальского хавбека за ту же сумму, за которую канониры купили Виейра два года назад.

Напомним, 23-летний Фабиу Виейра перешёл в «Арсенал» из «Порту» в 2022 году за € 35 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 17 матчах «канониров», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.