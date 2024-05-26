Хосеп Гвардиола: думаю, мой план на игру с «МЮ» был неудачным

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Поздравляю «Манчестер Юнайтед» с победой в Кубке Англии. Я думаю, что мой план на игру был неудачным.

Второй тайм был намного, намного лучше. Мы были более интенсивными, частично потому, что проигрывали со счётом 2:0 и нечего было терять. Игра была напряжённой. Мы пропустили первый гол, они сделали хороший переход из обороны в атаку во время второго, так что могу поздравить «Юнайтед» с нелёгким вторым голом.

К сожалению, мы забили немного поздно. Возможно, всё могло быть иначе, но команда давила всё время, когда мы проигрывали. «Юнайтед» – это всегда контратакующая команда. В первом тайме была борьба, но во втором мы были лучше. В общем, это хорошая игра для финала. Я разочарован, это нормально, команды могут проиграть финалы, но этот сезон был удивительным. Мы могли сражаться за все трофеи. Мы отдохнём и вернёмся ещё лучше.

Они должны принять решение по тен Хагу. Он прекрасный человек и невероятный тренер. Победа в Кубке Англии важна для них, как и в прошлом сезоне для нас», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счётом 2:1. Голы в составе красных дьяволов забивали Алехандро Гарначо и Кобби Майну, в составе горожан забил Жереми Доку.

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