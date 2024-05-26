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Рахимов оценил итоги сезона для казанского «Рубина»

Рахимов оценил итоги сезона для казанского «Рубина»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги сезона-2023/2024 для своей команды после домашней ничьей с «Сочи» в матче 30-го тура РПЛ (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Даку – 22'     1:1 Гуарирапа – 87'    

«Наверное, итоговым местом надо быть довольным. После выхода из Первой лиги командам тяжело бороться. Мы изначально сделали акцент на том, что нам нужно остаться в Премьер-Лиге. Были моменты, когда было непросто, нужно было менять игроков. Игроки, которые пришли, помогли нам в плане становления игры, пришли победы, уверенность, организация, дисциплина. После 7-8-го тура уже появилась уверенность, что мы не будем внизу. Восьмое место после выхода из Первой лиги очень даже неплохое», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

Казанский «Рубин» в сезоне-2023/2024 выступал в РПЛ после возвращения из Первой лиги, где клуб провёл один год после вылета под руководством Леонида Слуцкого. По итогам чемпионата команда Рашида Рахимова набрала 42 очка в 30 матчах и финишировала на восьмой строчке турнирной таблицы.

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