Губерниев отреагировал на оскорбления Песьякова за пропущенный гол от «Зенита»

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался об оскорблении голкипера «Ростова» Сергея Песьякова после пропущенного гола во вчерашнем матче с «Зенитом». Напомним, после удара Артура голкипер допустил ошибку и пропустил мяч, а" Ростов" в итоге проиграл со счётом 1:2.

— Песьякову пишут неприятные комментарии после того гола…

— Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости — просто дураки, — сказал комментор в эфире во время студии на «Матч ТВ».

Напомним, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.