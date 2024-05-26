Игрок «Ростова» Комаров: в матче с «Зенитом» все готовы были умереть на поле

Атакующий полузащитник «Ростова» Иван Комаров прокомментировал выездное поражение от петербургского «Зенита» в матче 30-го тура РПЛ (1:2), которое принесло петербуржцам шестое подряд чемпионство.

«Не знаю, что случилось в матче с «Зенитом». Наверное, где-то не реализовали свои моменты, а соперник смог это сделать. Но мы все готовы были умереть на поле и отдать всё, чтобы победить. Момент с пенальти на Сако не видел. Если поставили, значит, наверное, был», — сказал Комаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» (2:1) гости открыли счёт — на 54-й минуте отличился бразилец Роналдо с передачи Ивана Комарова. На 65-й минуте Густаво Мантуан забил ответный гол с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку защитника жёлто-синих Умара Сако. На 85-й минуте удар Артура принёс «Зениту» победу и новое чемпионское звание.