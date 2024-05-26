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Игрок «Ростова» Комаров: в матче с «Зенитом» все готовы были умереть на поле

Игрок «Ростова» Комаров: в матче с «Зенитом» все готовы были умереть на поле
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Атакующий полузащитник «Ростова» Иван Комаров прокомментировал выездное поражение от петербургского «Зенита» в матче 30-го тура РПЛ (1:2), которое принесло петербуржцам шестое подряд чемпионство.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«Не знаю, что случилось в матче с «Зенитом». Наверное, где-то не реализовали свои моменты, а соперник смог это сделать. Но мы все готовы были умереть на поле и отдать всё, чтобы победить. Момент с пенальти на Сако не видел. Если поставили, значит, наверное, был», — сказал Комаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» (2:1) гости открыли счёт — на 54-й минуте отличился бразилец Роналдо с передачи Ивана Комарова. На 65-й минуте Густаво Мантуан забил ответный гол с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку защитника жёлто-синих Умара Сако. На 85-й минуте удар Артура принёс «Зениту» победу и новое чемпионское звание.

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