В чемпионате Вьетнама команда бросила играть, демонстративно пропустив три гола

В высшей лиге вьетнамского футбола команда «Лонг Эн» в гостевом матче шестого тура против «Хо Чи Мин Сити» демонстративно бросила играть после того, как в концовке матча в её ворота был назначен пенальти.
11-метровый удар в ворота «Лонг Эн» был назначен при счёте 2:2 в концовке встречи. Команда гостей сначала покинула поле, однако затем приняла решение продолжить игру, но демонстративно пропустила в свои ворота мячи. Голкипер проигравшей стороны во время исполнения пенальти повернулся спиной к полю, а после этого игроки «Лонг Эн» позволили сопернику забить ещё два гола, не принимая никаких усилий помешать сопернику. В итоге встреча завершилась со счётом 5:2.
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