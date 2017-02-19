Гол Дьякова с пенальти принёс «Динамо» победу над «Атырау»

Московское «Динамо» в контрольном матче на сборе в Турции встречалось с восьмой командой чемпионата Казахстана «Атырау».
Подопечные Юрия Калитвинцева одержали победу с минимальным счётом. Единственный мяч забил на 7-й минуте Виталий Дьяков, реализовавший пенальти.
Контрольный матч
«Динамо» (Москва, Россия) — «Атырау» (Атырау, Казахстан) — 1:0 (1:0)
Голы: Дьяков, 7 (1:0, пенальти).
«Динамо»: Лещук, Уилкшир, Дьяков, Белоруков, Калугин, Ташаев (Маркелов, 75), Кузьмин, Соснин, А. Терехов (Темников, 75), Погребняк, Обольский (Сарамутин, 72).
Следующий контрольный матч «Динамо» проведёт 21 февраля. Соперником бело-голубых будет «Оренбург».