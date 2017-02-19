Митрюшкин помог «Сьону» обыграть «Грассхоппер», не пропустив впервые с октября

В матче 21-го тура чемпионата Швейцарии «Грассхоппер» принимал на своём поле «Сьон». Встреча проходила на стадионе «Летцигрунд» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей записал на свой счёт на 31-й минуте Джоффри Биа Муянги. Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин провёл полный матч, прервав серию без сухих матчей. До сегодняшнего дня вратарь пропускал в восьми играх чемпионата подряд, а последний раз проводил сухой матч 23 октября с «Лозанной» (2:0).
«Сьон» (35 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Грассхоппер» (22) находится на шестой строчке.