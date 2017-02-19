Поражение от «Сельты» стало для «Осасуны» третьим подряд в чемпионате Испании

«Сельта» выиграла у «Осасуны» в матче 23-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 3:0.
В середине первого тайма забил Пионе Систо, на 87-й минуте Хосабед удвоил преимущество хозяев, а на 89-й минуте Яго Аспас сделал счёт разгромным. «Осасуна» потерпела третье поражение в чемпионате Испании подряд.
«Сельта», набравшая 33 очка, занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в запасе один матч. «Осасуна» (10) осталась на последней строчке.