Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бартомеу: приоритет «Барселоны» — продлить контракт с Луисом Энрике

19 февраля 2017, воскресенье. 23:01. Футбол
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что клуб и не думал о замене главного тренера Луиса Энрике, контракт которого истекает в июне 2017 года, несмотря на поражение со счётом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Мы с Луисом Энрике договорились провести переговоры в апреле. Наш приоритет – продление соглашения, плана «Б» у нас нет.

По поводу Месси болельщики могут быть спокойны. Он хочет остаться, мы тоже хотим, чтобы он остался. Дела идут хорошо», — сказал Бартомеу в эфире TV3.
Источник: TV3 Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Лионель Месси Луис Энрике Хосеп Мария Бартомеу
Новости. Футбол
19 февраля 2017, воскресенье
23:33 Нойер: поведение вратаря «Герты» после гола «Баварии» — не пример для подражания
23:27 Наставник «Саттона»: «Арсенал» прибьёт нас в Кубке Англии, если сыграет основой
23:24 Аке: я учусь с каждым новым матчем за основной состав «Челси»
23:07 Михайлович: Харт не совершил ни одного сейва в проигранном матче с «Ромой»
23:05 Венгер: если часто думать о прошлом, можно забыть подготовиться к будущему
23:01 Бартомеу: приоритет «Барселоны» — продлить контракт с Луисом Энрике
22:54 Спаллетти посвятил разгром «Торино» травмированному Флоренци
22:39 Почеттино: очень рад крупной победе над «Фулхэмом» после двух поражений подряд
22:36 Терри: результаты других команд в Кубке Англии словно разбудили «Челси»
22:32 Тренер «Блэкберна»: мы сделали достаточно, чтобы забить «МЮ» второй мяч
22:20 Ибрагимович: мой с Погба выход на замену в матче с «Блэкберном» сработал
22:19 Поражение от «Сельты» стало для «Осасуны» третьим подряд в чемпионате Испании
22:10 Моуринью: «Манчестер Юнайтед» пропустил потрясающий гол. Потрясающий!
22:00 Эррера: все в «МЮ» хотят снова выиграть Кубок Англии на «Уэмбли»
21:59 «Андерлехт» разгромил «Остенде» перед ответным матчем с «Зенитом» в ЛЕ
21:57 «Рома» разгромила «Торино» и вернулась на второе место в таблице Серии A
21:52 Гамшик забил 110-й гол за «Наполи», до рекорда Марадоны остаётся 5 голов
21:40 «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии
21:25 «Кёльн» и «Шальке» победителя выявить не сумели
21:23 После разгрома от «Ростова» «Спарта» обыграла «Богемианс» в чемпионате Чехии
21:21 Муса: в «Лестере» все рассержены и расстроены после поражения от «Миллуолла»
21:10 «МЮ» одержал волевую победу над «Блэкберном» в 1/8 финала Кубка Англии
21:06 Игроки «Ромы» и Спаллетти навестили Флоренци в клинике
20:58 Земан: не брошу курить, если «Пескара» спасётся от вылета из Серии А
20:55 «Ножницы» Литманена, Широков с фанатами, Карпин с трофеем. Фото Кубка Легенд
20:54 «Лион» в концовке одержал волевую победу над «Дижоном»
20:52 «Терек» проиграл словенской «Горице» в товарищеском матче
20:45 Баджо провёл свой 50-й день рождения с жертвами землетрясения в Аматриче
20:33 Кейн: хет-трик? «Тоттенхэм» должен был забивать «Фулхэму» ещё несколько голов
20:24 Габигол проставится перед командой ужином за дебютный гол в составе «Интера»
20:06 Голы Нани и Дзадзы принесли «Валенсии» победу над «Атлетиком»
20:04 Георгиев: татуировки — это грешное дело, и теперь я это понимаю
19:52 ЦСКА в контрольном матче обыграл норвежский «Сарпсборг 08»
19:52 Митрюшкин помог «Сьону» обыграть «Грассхоппер», не пропустив впервые с октября
19:49 Видео. «Мидлсбро» — «Оксфорд Юнайтед»
19:37 «Спартак» из Юрмалы, который мог возглавить Билялетдинов, определился с тренером
19:34 Вальверде вышел на 1-е место по числу матчей в роли главного тренера «Атлетика»
19:25 «Пескара» в первом матче Земана одержала свою крупнейшую победу в Серии A
19:24 «РБ Лейпциг» на выезде обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию»
19:21 Селюк: «Локомотиву» повезло, что Бассогог не перешёл к ним
19:13 Гол Дьякова с пенальти принёс «Динамо» победу над «Атырау»
19:04 «Урал» проиграл «Вентспилсу» в товарищеском матче, пропустив в концовке
19:03 «Бордо» дома разгромил «Генгам»
18:59 «Наполи» победил «Кьево», «Пескара» разгромила «Дженоа» в первом матче Земана
18:55 Хет-трик Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Фулхэм» в 1/8 финала Кубка Англии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой российский клуб не выйдет в следующий раунд Лиги Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+