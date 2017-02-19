Бартомеу: приоритет «Барселоны» — продлить контракт с Луисом Энрике

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что клуб и не думал о замене главного тренера Луиса Энрике, контракт которого истекает в июне 2017 года, несмотря на поражение со счётом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«Мы с Луисом Энрике договорились провести переговоры в апреле. Наш приоритет – продление соглашения, плана «Б» у нас нет.
По поводу Месси болельщики могут быть спокойны. Он хочет остаться, мы тоже хотим, чтобы он остался. Дела идут хорошо», — сказал Бартомеу в эфире TV3.