Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Андрей Рублёв запустил мячом в Мемфиса Депая по ходу финала турнира в Мадриде

Видео: Андрей Рублёв запустил мячом в Мемфиса Депая по ходу финала турнира в Мадриде
Комментарии

Забавный инцидент произошёл по ходу одного из розыгрышей матча шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (7) с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В одном из розыгрыше Рублёв пробил сильно и точно, но отскок получился довольно высоким, вследствие чего мяч полетел в сторону трибун и чуть не попал в нидерландского форварда «Атлетико» Мемфиса Депая, который пришёл на матч.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

В финале Мадрида Рублёв (7) со счётом 4:6, 7:5, 7:5 обыграл Оже-Альяссима. Для Андрея это второй титул на «Мастерсах» и 16-й титул ATP в карьере.

Материалы по теме
«В первый раз могу себя похвалить». Реакция на тяжёлую победу Рублёва в Мадриде
«В первый раз могу себя похвалить». Реакция на тяжёлую победу Рублёва в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android