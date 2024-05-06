Видео: Андрей Рублёв запустил мячом в Мемфиса Депая по ходу финала турнира в Мадриде

Забавный инцидент произошёл по ходу одного из розыгрышей матча шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (7) с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В одном из розыгрыше Рублёв пробил сильно и точно, но отскок получился довольно высоким, вследствие чего мяч полетел в сторону трибун и чуть не попал в нидерландского форварда «Атлетико» Мемфиса Депая, который пришёл на матч.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

В финале Мадрида Рублёв (7) со счётом 4:6, 7:5, 7:5 обыграл Оже-Альяссима. Для Андрея это второй титул на «Мастерсах» и 16-й титул ATP в карьере.