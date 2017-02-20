Рибери подарил чернокожему, избитому полицейскими, футболку «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери выразил поддержку 22-летнему чернокожему Тео Л., который в начале февраля пострадал от действий полицейских в одном из предместий Парижа, сообщает интернет-издание Sport1.
Он был задержан полицией из-за подозрения в торговле наркотиками и жестоко избит. При этом были применены и дубинки. После этого состояние Тео Л. было настолько тяжёлым, что он попал в больницу, где подвергся хирургическому вмешательству. В результате он два месяца был неработоспособным.
Рибери посетил Тео Л. в Париже и подарил ему футболку «Баварии».