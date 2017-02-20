Кутепов: жёстче нынешней подготовки, чем сейчас при Каррере, ничего не видел

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как для него проходит подготовка ко второй части сезона в РФПЛ. Столичный клуб впервые во время паузы в сезоне готовится под руководством Массимо Карреры.
«Каррера успел удивить, Например, одной установкой. Зашел в раздевалку: „Вы должны сегодня выйти на поле и выиграть“. Всё. Раз сказал победить – победили. Это был домашний матч с „Локомотивом“, если не ошибаюсь. Та установка осталась самой удивительной на моей памяти. Почувствовал, наверное – именно сегодня много говорить не нужно. Вообще-то Карреру мы ещё не раскусили до конца. Самое интересное впереди. Могу сказать – жёстче нынешней подготовки ничего не видел. Беговая работа на втором сборе – это что-то. Четыре дня подряд по две тренировки.
Высоким людям бег даётся нелегко. Мне – очень. Не встречал ни одного человека, кто любил бы беготню. Недавно поражался цифрам после какой-то тренировки. Тогда была работа на максимальных оборотах, ускорения. Подсчитали, сколько выдал – цифра сразила», — цитирует Кутепова «Спорт-экспресс».