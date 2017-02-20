Лещук: хочу играть за сборную Украины, с детства рассказывали об этой стране

Нападающий «Шахтёра» Густаво Бланко Лещук признался, что готов выступать за сборную Украины, если не получит предложения от национальной команды Аргентины.
«Я хочу играть за сборную Украины, у меня есть большое желание. Но в случае если не будет предложения от Аргентины. Мне с детства рассказывали об Украине, а я постоянно следил за карьерой Андрея Шевченко в «Милане».
Какая-то невидимая связь существует, ведь у меня были предложения из Колумбии, Испании, Бразилии. Но семья посоветовала ехать только на Украину, и я ни разу не пожалел о своем выборе», — сказал форвард в эфире передачи «Великий футбол».