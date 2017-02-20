«Спартак-Нальчик» обыграл «Шинник» на Кубке ФНЛ, команды забили 7 мячей на двоих

На 15-й минуте Апти Ахъядов вывел «Спартак-Нальчик» вперёд, но спустя 12 минут Равиль Нетфуллин восстановил равенство в счёте (1:1). Вновь повести в счёте футболисты «Спартака-Нальчик» смогли благодаря дублю Ники Чхапелии, который отличился на 39-й и 45-й минутах.
После перерыва «Шинник» сумел не только сократить отставание, но и сделал счёт равным. Дубль в активе Эльдара Низамутдинова – 3:3. И всё же «Спартак-Нальчик» вырвал победу. На 84-й минуте отличился Алим Каркаев — 4:3.
В матче за 9-е место «Спартак-Нальчик» встретится с победителем пары «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2».