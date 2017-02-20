Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Теннисистка Кузнецова: «Спартак» на первом месте?! Но я верю в «Зенит»

20 февраля 2017, понедельник. 16:24. Футбол
Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова, поддерживающая «Зенит», призналась, что не знала, что в РФПЛ в настоящее время лидирует «Спартак».

«Ну точно не «Спартак». Он должен быть где-то далеко. «Зенит», — сказала Кузнецова, когда во время интервью её спросили, кто сейчас на первом месте в чемпионате — «Зенит» или «Спартак».

«Как «Спартак»?!» — удивилась Светлана, узнав, что на самом деле в РФПЛ лидируют красно-белые.

«Ой, меня теперь в Петербурге не простят. Но я верю в «Зенит». Верю, что ребята выиграют чемпионат, несмотря ни на что. В команде собраны очень хорошие ребята. Дзюба прежде всего. Всё будет хорошо», — заключила Кузнецова.
Источник: Фонтанка Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Артём Дзюба Светлана Кузнецова
Новости. Футбол
20 февраля 2017, понедельник
16:25 «Тамбов» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд на Кубок ФНЛ
16:24 Теннисистка Кузнецова: «Спартак» на первом месте?! Но я верю в «Зенит»
16:15 Рамос вернулся в общую группу «Реала» в преддверии матча Примеры с «Валенсией»
16:12 Президент «Локомотива»: Ал. Миранчук, скорее всего, уйдёт в это трансферное окно
15:46 «Спартак-Нальчик» обыграл «Шинник» на Кубке ФНЛ, команды забили 7 мячей на двоих
15:42 Овомойела: в России попробовал водку, кажется, выпил больше, чем нужно было
15:33 Мата: надеюсь, мы завоюем второй титул в сезоне и выйдем в следующий раунд ЛЕ
15:24 «Анжи» подписал контракт с Прудниковым
15:09 Новосельцев и А. Кержаков присоединились к общей группе «Зенита»
15:06 «Рубин» обыграл «Соннам» на испанском сборе
15:00 «Чертаново» — «Енисей»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 19:00
14:49 Бутенко: у не сдавших экзамен арбитров есть месяц на подготовку к пересдаче
14:21 Поляки рассудят «Фенербахче» и «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала ЛЕ
14:21 Натхо вернулся в общую группу ЦСКА
14:14 В азиатской Лиге чемпионов впервые командой будет руководить женщина
13:47 В Сербии матч закончился дракой из-за реакции игрока на расистские выкрики
13:45 Видео: «Барселона» — «Леганес» — 2:1, дубль Месси
13:34 Трибуны домашней арены «Урала» назовут в честь знаковых футболистов клуба
13:33 «Шинник» — «Спартак-Нальчик»: стали известны составы команд на матч Кубка ФНЛ
13:29 Кавани не может договориться с «ПСЖ» о продлении контракта
13:23 «Зенит-2» обыграл «Кубань» в серии пенальти на Кубке ФНЛ
13:22 Д. Алвес назвал руководителей «Барселоны» фальшивыми и неблагодарными людьми
13:15 Шевченко: работать тренером сборной Украины меня мотивирует любовь к родине
13:09 Кассано: был сумасшедшим, покинув «Реал» и отказавшись от больших денег
13:05 Ватцке: жест Анчелотти? Я бы не хотел выносить ему «смертельный приговор»
12:59 Дзола может быть уволен из «Бирмингема» в случае поражения от «Вулверхэмптона»
12:52 Наставник сборной Германии объяснил, почему продолжает доверять Гётце
12:50 Акинфеев: в Китай не поехал бы ни за какие деньги
12:49 Бакка отклонил предложение от китайского клуба
12:44 Новосельцев не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно
12:35 Дани Алвес: моя ссора с Роналду была из-за СМИ
12:31 Газизов: Пуцко — очень хороший игрок. Надеемся, он поможет «Уфе»
12:21 «Спартак» подтвердил переход Гулиева в «Анжи» на правах аренды
12:15 «Тамбов» — «Урал»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 16:15
12:09 Бывший тренер-реабилитолог «Локомотива» Бурова вошла в тренерский штаб «Уфы»
12:07 Концессионное соглашение по «Крестовскому» планируется заключить до 1 августа
12:04 «Уфа» объявила о подписании контракта с защитником «Спартака» Пуцко
12:03 «Шальке-04» подписал четырёхлетний контракт с Бенталебом
11:51 Агент: Отаменди счастлив в «Манчестер Сити», но кому не хочется играть в «Реале»
11:45 Четвертьфинал Кубка России «Урал» — «Краснодар» будет судить Левников
11:34 Лёв: каждый знает, что Мюллер обладает голевым чутьём
11:30 Акинфеев может вернуться в состав ЦСКА в товарищеском матче с «Уфой»
11:19 Двое судей РФПЛ не сдали экзамен по правилам игры
11:19 Юный поклонник «Блэкберна» перед матчем с «МЮ» пошутил над Моуринью
11:18 Матюиди назвал Верратти преемником Иньесты, испанец согласился
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Стоит ли руководству "Барселоны" сменить главного тренера уже сейчас?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+