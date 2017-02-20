Теннисистка Кузнецова: «Спартак» на первом месте?! Но я верю в «Зенит»

Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова, поддерживающая «Зенит», призналась, что не знала, что в РФПЛ в настоящее время лидирует «Спартак».
«Ну точно не «Спартак». Он должен быть где-то далеко. «Зенит», — сказала Кузнецова, когда во время интервью её спросили, кто сейчас на первом месте в чемпионате — «Зенит» или «Спартак».
«Как «Спартак»?!» — удивилась Светлана, узнав, что на самом деле в РФПЛ лидируют красно-белые.
«Ой, меня теперь в Петербурге не простят. Но я верю в «Зенит». Верю, что ребята выиграют чемпионат, несмотря ни на что. В команде собраны очень хорошие ребята. Дзюба прежде всего. Всё будет хорошо», — заключила Кузнецова.