Это'О близок к переходу в китайский «Далянь Ифан»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О, ныне выступающий за «Антальяспор», находится в шаге от перехода в «Далянь Ифан», утверждает Sohu.
Переговоры о трансфере опытного форварда близки к завершению, и вскоре о сделке может быть объявлено официально. В Китае убеждены, что Самуэль согласен продолжить карьеру во втором по силе дивизионе страны.
Недавно Это'О в интервью «Чемпионату» отмечал, что его всё устраивает в Анталии и он не думает о переезде в Китай. В текущем сезоне чемпионата Турции нападающий провёл 18 матчей, отметившись 9 голами.