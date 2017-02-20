Рашфорд заплатил € 2,2 млн за особняк с шестью спальнями

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который в этом сезоне не имеет стабильного места в стартовом составе команды, приобрёл особняк за € 2,2 млн, сообщает Manchester Evening News.
19-летний футболист преподнёс себе подарок на годовщину дебюта в основе манкунианцев. Новое жилье игрока расположено рядом с домами нескольких игроков «МЮ» и включает в себя шесть спален, пять ванных комнат, гараж для двух автомобилей и большой сад. Маркус и его семья переедут туда через несколько месяцев.
В текущем сезоне чемпионата Англии Рашфорд забил 3 гола в 20 матчах.