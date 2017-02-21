Леманн: во всём винят Венгера, но в «Арсенале» хватает проблем и с игроками

Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн побывал в гостях у «Чемпионата» и поделился мнением о проблемах лондонской команды в этом сезоне. «Канониры» после 25 туров идут на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ и со счётом 1:5 проиграли «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я понимаю фанатов «Арсенала»: они очень хотят побед и сильно злятся, когда команда разочаровывает. Понятно, что «канониры» сейчас играют плохо. Во всём винят Венгера, но в «Арсенале» хватает проблем и с игроками.
Только Арсену решать, стоит ли ему уходить. Он боец, он привык преодолевать неудачи. Единственное, с чем я не согласен: Венгеру не надо ждать окончания сезона, чтобы принять решение, о чём он сам говорил. Если оставаться — так спокойно работать ещё несколько лет. Но если уходить — то сейчас, чтобы у нового тренера было время построить новую команду, купить нужных ему игроков и так далее», — сказал Леманн.
Полное интервью Леманна «Чемпионату» читайте здесь.