В Швейцарии расследуют крупную выплату ФИФА Беккенбауэру

Власти Швейцарии ведут расследование выплаты в размере € 1,7 млн, которая поступила от ФИФА на счёт известного в прошлом немецкого футболиста, а ныне функционера Франца Беккенбауэра, сообщает DW со ссылкой на Bild.
Ранее бывший генеральный секретарь ФИФА Маркус Каттнер заявлял, что на счёт Беккенбауэра в Гибралтаре поступил платёж от организации за то, что тот оказывал консультации южноафриканской футбольной ассоциации во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2010 года. По информации источника, в 2005 году ЮАР обратилась к ФИФА за финансовой помощью, так как сама была не в состоянии оплатить подобные расходы. Урс Линси, который тогда занимал пост генерального секретаря ФИФА, лично распорядился выделить деньги, хотя согласно уставу Международная федерация футбола не имеет права оплачивать расходы, связанные с выдвижением кандидатов.
Право на проведение мундиаля 2010 года в итоге получила именно ЮАР.