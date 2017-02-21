«Анжи» намерен продать летом не более пяти игроков, включая Боли и Шандау

Владелец «Анжи» Осман Кадиев сообщил, что летом 2017 года из клуба уйдут несколько футболистов, в частности, защитник Шандау и нападающий Янник Боли.
«Летом у нас могут уйти человека четыре, максимум пять, а костяк сегодня в команде есть. Боли, естественно, уйдёт, также уйдёт Шандау. Не хочу задерживать Боли, поскольку мне нужен человек, который желает играть в „Анжи“, а ему, наверное, хочется играть в каком-то богатом клубе. По-человечески я его понимаю, поэтому не стал бы чинить ему препятствий. На понижение зарплаты он не идёт, и у него есть агенты, которые им манипулируют. Так что никаких обид на него у меня нет.
Жаль, что ушёл Лазич. Это хороший игрок, и я думаю, что у него хорошее футбольное будущее. Могли бы договориться с ним на ту же зарплату, но ему захотелось сменить обстановку. Хотя не скажу, что этот футболист ушёл на лучшие условия. Он думает, что раз многие ушли, то мы будем выживать.
В основном смотрим на российских игроков. Приводить какую-то звезду мы не можем, а посредственные игроки есть рядом — в Краснодаре, Москве, Перми. Какой смысл приглашать таких же по принципу „лишь бы из Африки, Южной Америки“?» — сказал Кадиев в эфире телепередачи «Футбол России».