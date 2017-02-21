Пике: не могу понять свист болельщиков в адрес «Барселоны» и их короткую память

В последние дни вопрос отношения болельщиков «Барселоны» к команде стал достаточно актуальным для её игроков. В домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (2:1) сине-гранатовые подверглись освистыванию со стороны своей инчады. Особенно досталось полузащитнику Андре Гомешу. На этот счёт уже высказались главный тренер Луис Энрике и некоторые игроки. Не остался в стороне и защитник Херард Пике.
«Барселона» — клуб моей жизни. Я могу понять недовольство болельщиков, но не метод его проявления. Я не могу понять свист болельщиков в адрес «Барселоны» и их короткую память. Давайте в трудные моменты будем больше, чем клубом. Когда у нас успехи, мы их празднуем все. А когда приходится страдать, то страдать надо также всем», — цитирует Пике Marca.
Недовольство болельщиков «Барселоны» обусловлено и тем, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда проиграла на выезде «ПСЖ» со счётом 0:4. Ответная игра состоится 8 марта.