Иско готов покинуть «Реал» при соответствующем предложении

Полузащитник мадридского «Реала» Иско намерен по окончании текущего сезона сменить клубную прописку, передаёт Marca.
Согласно информации источника, агенты футболиста сборной Испании контактировали с некоторыми ведущими европейскими клубами, сообщив им о намерениях игрока. Последний готов сменить клубную прописку, если получит соответствующее предложение.
Ранее приводились слова Иско о том, что главной для него является игровая практика и летом он определится со своим будущим.
В текущем сезоне Иско в чемпионате Испании провёл 17 матчей, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи, но в стартовом составе вышел лишь 11 раз.