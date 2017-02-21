«Барселона» провела переговоры с защитниками Росалесом и Хуанфраном Морено

«Барселона» ищет фланговых защитников для того, чтобы заменить травмированного Алейкса Видаля. В связи с этим каталонский клуб контактировал с двумя игроками, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, это защитник «Депортиво» Хуанфран Морено и его коллега из «Малаги» Роберто Росалес. Оба футболиста устраивают сине-гранатовых и с точки зрения игровых качеств, и с точки зрения трансферной стоимости. Если цена Хуанфрана составляет € 8 млн, то Росалеса – € 6 млн.
Видаль выбыл из строя на пять месяцев из-за травмы лодыжки. Несмотря на то что трансферное окно в Испании закрылось, сине-гранатовым, учитывая серьёзность повреждения Видаля, будет разрешено приобрести игрока ему на замену.