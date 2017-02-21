Тите: Неймар уже не только игрок для борьбы один на один, он и маэстро паса

Главный тренер сборной Бразилии Тите не поскупился на похвалу в адрес нападающего национальной команды Неймара. Наставник пентакампеонов отметил, что футболист «Барселоны» отличается отнюдь не только голами в ворота соперников.
«Я полностью согласен с Иньестой, который сказал, что в индивидуальной борьбе с соперниками Неймару нет сейчас равных в мире. Но в этом сезоне он развил и отличную способность выдавать голевые передачи. Так что Неймар уже не только игрок для борьбы один на один, он ещё и маэстро паса», — приводит слова Тите AS.
По итогам 23 туров чемпионата Испании Неймар принял участие в 19 матчах, став автором 6 голов и 7 голевых передач.