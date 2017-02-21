Элбер считает, что ничего страшного в голевой засухе Мюллера нет

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Джоване Элбер считает, что не стоит преувеличивать значение того, что форвард команды Томас Мюллер в нынешнем сезоне не отличается голами. У футболиста сбился прицел: по итогам 21 тура Бундеслиги Мюллер принял участие в 18 матчах и отметился лишь 1 голом, а также 6 результативными передачами.
«Да, у парня фаза, в которой он не забивает. Но ведь такое может произойти с любым игроком. Я и сам в своё время промахивался с позиций, с которых надо было обязательно забивать. Главное – работать на команду, а Мюллер это делает всегда», — приводит слова Элбера tz.
Сам Мюллер недавно сам признался, что испытывает разочарование из-за своей игры в нынешнем сезоне.