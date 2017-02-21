Если Сампаоли покинет «Севилью», пост главного тренера предложат его помощнику

Руководство «Севильи» знает, кому может доверить пост главного тренера команды, если действующий главный тренер Хорхе Сампаоли покинет клуб, сообщает Marca.
Согласно информации источника, это помощник аргентинского специалиста Хуан Мануэль Лильо, который считается одним из главных творцов успехов андалусской команды в нынешнем сезоне.
Когда Сампаоли перед стартом сезона возглавлял «Севилью», то сделал ставку на этого специалиста для комбинационной игры и контроля мяча.
Ранее сообщалось, что в услугах Сампаоли заинтересована «Барселона», однако ни одна из сторон информацию не подтверждала.
Лильо работал во главе таких команд, как «Реал Сосьедад», «Мильонариос», «Овьедо», «Тенерифе» и «Сарагоса».
«Севилья» по итогам 23 туров Примеры набрала 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.