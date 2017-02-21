В УЕФА уверены: на игре «Фенербахче» — «Краснодар» примут все меры безопасности

Союз европейских футбольных ассоциаций на запрос корреспондента «Чемпионата» Галины Козловой выразил уверенность в том, что на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром» будут приняты все необходимые меры безопасности. Встреча состоится 22 февраля.
«Как и в случае со всеми матчами, мы уверены, что все необходимые меры безопасности будут приняты хозяином клуба, местной полицией и местными властями для обеспечения безопасности игроков, официальных лиц и зрителей на этом матче», — говорится в заявлении УЕФА.
В первой встрече «Краснодар» на своём поле одержал победу со счётом 1:0.