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Пуцко: будем стараться, биться, сделаем всё для победы «Уфы»

21 февраля 2017, вторник. 16:17. Футбол
Экс-защитник московского «Спартака» Александр Пуцко в беседе с пресс-службой «Уфы» рассказал, как состоялся переход в уфимский клуб.

«Вариант возник в отпуске, когда был перерыв. Должен был ехать на первый сбор, но велись переговоры со «Спартаком», поэтому поехал уже на второй сбор. Потренировался, и подписали контракт. Насчёт контракта долго не думал. Понимал, что мне нужно играть в Премьер-Лиге шёл в команду, зная, что здесь много молодых ребят. Слышал хорошие отзывы о коллективе, о команде, надеюсь, что буду играть.

Родные поддержали, сказали, что правильный выбор, нужно играть. У «Уфы» поставленная, организованная игра, здесь у меня много знакомых. С тренерским штабом детально не разговаривали. На какой позиции играть? Без проблем могу играть центрального защитника, но тут зависит ещё и от схемы.

Что касается сборов, тут всегда тяжело. Все понимают, что это для нас, в чемпионате будет легче. Надеюсь, что болельщики будут приходить на стадион поддерживать команду, мы же будем стараться, биться, сделаем всё для победы», — подытожил Пуцко.
Источник: Официальный сайт ФК "Уфа" Сообщить об ошибке
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ФК Уфа Александр Пуцко
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21 февраля 2017, вторник
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