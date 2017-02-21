Пуцко: будем стараться, биться, сделаем всё для победы «Уфы»

Экс-защитник московского «Спартака» Александр Пуцко в беседе с пресс-службой «Уфы» рассказал, как состоялся переход в уфимский клуб.
«Вариант возник в отпуске, когда был перерыв. Должен был ехать на первый сбор, но велись переговоры со «Спартаком», поэтому поехал уже на второй сбор. Потренировался, и подписали контракт. Насчёт контракта долго не думал. Понимал, что мне нужно играть в Премьер-Лиге шёл в команду, зная, что здесь много молодых ребят. Слышал хорошие отзывы о коллективе, о команде, надеюсь, что буду играть.
Родные поддержали, сказали, что правильный выбор, нужно играть. У «Уфы» поставленная, организованная игра, здесь у меня много знакомых. С тренерским штабом детально не разговаривали. На какой позиции играть? Без проблем могу играть центрального защитника, но тут зависит ещё и от схемы.
Что касается сборов, тут всегда тяжело. Все понимают, что это для нас, в чемпионате будет легче. Надеюсь, что болельщики будут приходить на стадион поддерживать команду, мы же будем стараться, биться, сделаем всё для победы», — подытожил Пуцко.